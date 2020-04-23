الظروف مهيأة لرؤيته.. مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير يستعد لترائي هلال رمضان

الخدمات الطبية وكلية الطب تشاركان احترازياً بسيارة إسعاف بكامل طاقمها

بدأت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك في الموقع الخاص بها، حيث ستقوم بإذن الله تعالى برصد هلال شهر رمضان 1441هـ وسط ظروف مهيأة لرؤيته، إذ تؤكد الحسابات بقاء الهلال في الأفق 31 دقيقة بعد مغيب الشمس.



وأكد المرصد أن الظروف العلمية لرؤية الهلال هي كما يلي: فبعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 30 شعبان 1441هـ وفق تقويم أم القرى (29 شعبان وفق الرؤية) الموافق 23 إبريل 2020م ستغرب الشمس الساعة 6:24 عند درجة 284، وسيغرب الهلال الساعة 6:45 عند درجة 282 ، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 21 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 4,65 واستطالة 7,14 والله أعلم.



كما أنه ضمن الاستعدادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية تشارك الخدمات الطبية و كلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها؛ للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد ، وذلك لحرص الجامعة على تقديم المبادرات التي يحتاج لها المجتمع وفق الإجراءات الاحترازية خلال هذه الأزمة.