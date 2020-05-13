عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يرتفع إلى 171306

الوفيات ارتفعت 101 لتصل إلى 7634 حالة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 798 حالة؛ ليصل إلى 171306.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101؛ ليصل إلى 7634 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 10:58 AM

الوفيات ارتفعت 101 لتصل إلى 7634 حالة

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يرتفع إلى 171306

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 798 حالة؛ ليصل إلى 171306.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101؛ ليصل إلى 7634 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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