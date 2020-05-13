عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يرتفع إلى 171306

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 798 حالة؛ ليصل إلى 171306.
كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101؛ ليصل إلى 7634 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
الوفيات ارتفعت 101 لتصل إلى 7634 حالة
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 798 حالة؛ ليصل إلى 171306.
كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101؛ ليصل إلى 7634 حالة وفاة.