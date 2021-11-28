وزيرا الطاقة والشؤون البلدية يشهدان إطلاق مشروع الربط الإلكتروني مع "إتمام"

لتسليم شهادة الاعتماد لتصميم المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة

شهد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين وزارة الطاقة ومركز إتمام.

وتأتي هذه الخطوة وفق حساب وزارة الطاقة على "تويتر"؛ لتسهيل إجراءات المطورين العقاريين، وكذلك تسليم شهادة الاعتماد بالتصنيف الذهبي المستدام لتصميم المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة.