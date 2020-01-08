إصابة عدد من المعتصمين بإطلاق نار بالناصرية جنوب العراق

الشرطة سارعت بتطويق مكان الحادث للسيطرة على الموقف

تعرضت ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار جنوب العراق) مساء الثلاثاء إلى إطلاق نار، قامت به مجموعة مسلحة مجهولة، أسفر عن إصابة عدد من المعتصمين بجروح.


وتفصيلاً، أفاد مصدر أمني عراقي بأن الهجوم الذي انطلق من جهة جسر الحضارات أسفر أيضًا عن احتراق عدد من خيم المعتصمين، موضحًا أن الشرطة سارعت إلى تطويق مكان الحادث من أجل السيطرة على الموقف.

العراق الناصرية إطلاق نار المعتصمين

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08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 12:19 AM

الشرطة سارعت بتطويق مكان الحادث للسيطرة على الموقف

إصابة عدد من المعتصمين بإطلاق نار بالناصرية جنوب العراق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تعرضت ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار جنوب العراق) مساء الثلاثاء إلى إطلاق نار، قامت به مجموعة مسلحة مجهولة، أسفر عن إصابة عدد من المعتصمين بجروح.


وتفصيلاً، أفاد مصدر أمني عراقي بأن الهجوم الذي انطلق من جهة جسر الحضارات أسفر أيضًا عن احتراق عدد من خيم المعتصمين، موضحًا أن الشرطة سارعت إلى تطويق مكان الحادث من أجل السيطرة على الموقف.

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العراق الناصرية إطلاق نار المعتصمين

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