برعاية وزير التجارة .. "ديم المناهل" تفتتح حاضنة الأعمال "ديم سبيس"

لخلق بيئة جاذبة للأفكار المبتكرة وتسخير القدرات لتمكين أصحاب المشروعات

تحت رعاية وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، افتتح صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز ديم المناهل؛ حاضنة ومسرعة الأعمال (ديم سبيس) كوجهة لرواد الأعمال لتمكينهم من إنشاء مشروعاتهم وتسريع نموها.

وتفصيلاً، يأتي ذلك انطلاقًا من دعم المبادرات المجتمعية وإثراء روح الريادة، حيث يعمل صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية المرأة ديم المناهل كصندوق غير ربحي متخصص في مساعدة المرأة السعودية على ممارسة العمل الحر وامتلاك المشروعات الصغيرة ويهدف إلى التدريب والتأهيل في مجال الأعمال كما يقدم التمويل المالي بهدف إنشاء المشروعات الخاصة ويحقق فرص عمل متجددة كما يؤكد لنشر ثقافة العمل الحر للمرأة.

ويأتي افتتاح مسرعة الأعمال (ديم سبيس) امتدادًا لحركة التمكين لرواد الأعمال في ديم المناهل حيث تشدد على عدة مبادئ تحقق من خلالها منظومة متكاملة وداعمة لتنمية المشروعات الريادية بخلق بيئة جاذبة لتنمية الأفكار المبتكرة وتسخير القدرات والإمكانات لتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والتطوير من خلال بناء شراكات إستراتيجية لتوسيع نطاقات الخدمات المقدمة.

وجرى افتتاح مسرعة الأعمال (ديم سبيس) اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 في مقر ديم المناهل، وحضر الافتتاح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المناهل القابضة والأميرة لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة المناهل القابضة وإبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين والوجهاء.

يُذكر أن مسرعة الأعمال (ديم سبيس) تُسهم بتطوير أصحاب المشروعات من خلال البرامج التدريبية المقدمة وتوفير المساحة لرواد الأعمال على أن تكون وجهة لهم لتمكينهم من إنشاء مشروعاتهم عن طريق توفير كل الاحتياجات مثل المكاتب والقاعات لتحقيق بيئة مساندة مشتركة.