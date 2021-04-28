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بينهم 16 طفلاً واثنان من العاملين وتوقيف مشتبه به

18 مصاباً في هجوم بسكين على روضة أطفال بالصين

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أصيب 18 شخصاً معظمهم أطفال جراء هجوم نفذه رجل مسلح بسكين على روضة أطفال في مدينة بايليو جنوب الصين.

وأكدت صحيفة Global Times الصينية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلاً واثنين من العاملين في روضة الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء وفق روسيا اليوم.