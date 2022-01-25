"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة، بمنشأة تختص بتجارة المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة، بعد صدور حُكم قضائي يُدين المواطن صاحب المنشأة والبائع المسؤول من جنسية يمنية، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية (مشروبات عصائر).

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونَشْر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.