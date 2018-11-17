"مشاعل الخير".. يشارك إبداعاته في فعاليات الليالي البدوية بـ"أرامكو"

لتعريف الزوار بأنشطة المركز وعرض منتجات الأسر المنتجة

شارك مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، في فعاليات مهرجان الليالي البدوية الذي أقامته شركة أرامكو السعودية ولمدة ثلاثة أيام، عبر مقر خُصص للمركز؛ للتعرّف على الخدمات التي يقدّمها من أنشطة، وعرض منتجات الأسر المنتجة وعرض إنتاج السدو الذي لقيت استحسان زوار المهرجان.

وقالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير "مريم اليحيا": إن المركز حريص كل الحرص على المشاركة والمساهمة في المناسبات العامة؛ لتعريف الزوار على الدور الذي يقوم به المركز والأنشطة التي تُقام بداخله والدورات المتاحة، والإنتاج، وما يوفره المركز من احتياجات تخص المرأة والطفل.

وأكدت "اليحيا" حرص مركز الأميرة جواهر، على العمل لتمكين المرأة في مجالات متعددة، والعمل على رفع مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين المرأة في هذا القطاع المهم؛ إسهامًا من المركز في تحقيق رؤية المملكة 2030 .