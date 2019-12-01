وفاة الأديب عبدالفتاح أبو مدين في #جدة عن 94 عاماً

كان لإنتاجه ضجة ثقافية وكُرِّم بالجنادرية العام الماضي

أُعلن اليوم عن وفاة الأديب الكبير عبدالفتاح أبو مدين؛ في #جدة عن 94 عاماً.

وأبو مدين؛ يعد أحد مؤسّسي نادي جدة الأدبي وأحد أبرز رؤسائه، مكث قرابة 25 عاماً بين أروقة النادي، كان لإنتاجه الأدبي ضجة ثقافية أوجدت حراكاً إبّان ترؤسه النادي وعضوية مجلس إدارته، حيث فسح المجال للشباب وأوجد الفرص للمثقفات للمشاركة في الفعل الثقافي جنباً إلى جنب مع المثقفين.

وأشرع أبواب النادي كافة للأفكار الجديدة، وأسّس وفق ما نشرته "عكاظ" مشاريع أدبية ونقدية عدة، وطرح قضية الحداثة بكل أنماطها وبجرأة، طبع أبو مدين العديد من الكتب المهمة في الفكر النقدي والإبداع والتراث البلاغي لأدباء ونقاد سعوديين وعرب تجاوز عددها الـ150 كتاباً، جميعها تعد من أهم مراحل طباعة الكتب الأدبية في المملكة.

وتم تكريمه العام الماضي في مهرجان الجنادرية 33 برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن شخصيات بارزة من المملكة كان لها دور بارز في خدمة هذا الوطن الرشيد، وحظي الأستاذ عبدالفتاح أبو مدين -رحمه الله- بتكريم خادم الحرمين بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

ودرس عبد الفتاح أبو مدين؛ المرحلة الابتدائية في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنوّرة، واقترن اسمه -رحمه الله- بعملين صحفيين في جدة بصحيفة (الأضواء)؛ وهي أول جريدة تصدر في جدة في العهد السعودي، أصدرها بالاشتراك مع محمد سعيد باعشن؛ في عام 1377هـ، و(الرائد) التي كان مؤسسها ومديرها ورئيس تحريرها، أصدرها في عام 1379هـ/1959، وأصدر سلسلة كتاب (الأضواء) وهي سلسلة شهرية؛ عن جريدة الأضواء ورأس تحريرها، صدر عنها في عام 1958، ستة كتب خامسها باسم (في النقد الجديد).

و تولى الفقيد منصب مدير تحرير العدد الأسبوعي من «عكاظ» فترة من الزمن واستطاع من خلالها أن يجعل من هذا العدد ملتقى رحباً رفيع المستوى، وتولى مدير عام الإدارة في مؤسسة البلاد للطباعة والنشر.. ثم اُختير عضواً منتدباً لدار البلاد للطباعة والنشر، وهو من المشاركين في نادي جدة الأدبي منذ تأسيسه عام 1395هـ، ثم أصبح رئيساً لهذا النادي بعد وفاة الأديب محمد حسن عواد -يرحمه الله- عام 1401هـ.

من أهم مؤلفاته «أمواج وأثباج في النقد الأدبي، في معترك الحياة، وتلك الأيام، والصخر والأظافر، وظلمة عصره، والحياة بين الكلمات، وغيرها من الإصدارات".