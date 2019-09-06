"اتحاد القدم" يعتمد مكافآت حكام "الأولى".. وأكتوبر موعدًا لقرعة كأس الملك

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد شهر أكتوبر المقبل، موعدًا لإجراء قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ على أن تُجرى قرعة بقية الأدوار في شهر ديسمبر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبدأ بالشكر للجمعية السعودية للذوق العام على استضافة الاجتماع.

واعتمد الأعضاء إطلاقَ رابطة لدوري الدرجة الثانية، مع تقديم دعم مالي محدد لأندية الدرجتين الأولى والثانية؛ لتعيين مكاتب محاماة متخصصة في القانون الرياضي الدولي.

واعتمد أعضاءُ الاتحاد المقترحَ المقدم من لجنة الحكام لمكافآت حكام ومقيمي دوري الدرجة الأولى.

واستعرض الأعضاء تقارير معسكرات المنتخب الأول، والفئات السنية، وكرة قدم الصالات، وكرة القدم الشاطئية، مع تشكيل لجنة للعبة كرة قدم الصالات وإعادة تنظيمها.

هذا وقد تقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل للأعضاء في شهر نوفمبر المقبل.