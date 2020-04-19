أمطار غزيرة على وادي الدواسر.. و"الخضاري" يُوثقها من منزله

"المدني" حذر الجميع من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول

تشهد محافظة وادي الدواسر الآن هطول أمطار متوسطةٍ إلى غزيرةٍ متفرقة على أرجاء المحافظة.

‫وفي التفاصيل، زود الدكتور راجس الخضاري "سبق"، مقاطع من منزله تظهر كمية الأمطار التي صبت بشكل غزير على وادي الدواسر، ولا تزال تواصل هطولها.

‫وجددت إدارة الدفاع المدني من تحذيرها للمواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول، كما رفعت من أهبة استعداداتها تحسباً لأي طارئ -لا قدر الله-.

الأرصاد حالة الطقس

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 11:45 PM

"المدني" حذر الجميع من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول

أمطار غزيرة على وادي الدواسر.. و"الخضاري" يُوثقها من منزله

خلف الدوسري

وادي الدواسر

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تشهد محافظة وادي الدواسر الآن هطول أمطار متوسطةٍ إلى غزيرةٍ متفرقة على أرجاء المحافظة.

‫وفي التفاصيل، زود الدكتور راجس الخضاري "سبق"، مقاطع من منزله تظهر كمية الأمطار التي صبت بشكل غزير على وادي الدواسر، ولا تزال تواصل هطولها.

‫وجددت إدارة الدفاع المدني من تحذيرها للمواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول، كما رفعت من أهبة استعداداتها تحسباً لأي طارئ -لا قدر الله-.

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