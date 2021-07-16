شاهد من مكة.. لحوم فاسدة محملة داخل مركبة والبلدية بالمرصاد

1000 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء النقل والتخزين

ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لحوماً فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك، مما عرضها للتلف والفساد.

وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط 1000 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء النقل والتخزين؛ حيث يتم نقلها داخل مركبة غير مخصصة للاستخدام، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.