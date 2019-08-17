تحقيق وتفريغ كاميرات.. النيابة تبدأ مهمتها في اختفاء طفل مستشفى بريدة

تكليف فريق مختص بالشروع في إجراءات القضية والشخوص لمكان الواقعة

أكد مصدر مسؤول عن مباشرة النيابة العامة التحقيقات في حادثة اختفاء طفل حديث الولادة من أحد المستشفيات في منطقة القصيم.

وتم تكليف فريق مختص من المحققين بالشروع في إجراءات القضية والشخوص إلى مكان الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.