عبر الانستغرام.. "السعودية للثقافة" تستضيف الروائية "حنان القعود"

الخميس.. في إطار أنشطة الحجر المنزلي التي ينظمها المقهى الإعلامي

تنظم الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء يوم الخميس القادم أمسية ثقافية ضمن فعاليات المقهى الثقافي الإعلامي الذي يستضيف الكاتبة والروائية حنان القعود وذلك عبر بث مباشر بمنصة الانستغرام الخاصة بالجمعية.

ويأتي هذه اللقاء في إطار أنشطة الحجر المنزلي المتنوعة التي ينظمها المقهى الثقافي الإعلامي وجمعية الثقافة والفنون بتبوك لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.

ووجهت الجمعية الدعوة لجميع المهتمين لحضور الأمسية وإثرائها بالمداخلات عبر حسابها على الانستغرام sasca_tbk.