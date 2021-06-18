تنبيه لـ "مركز الأرصاد": غبار وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. حتى الثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.