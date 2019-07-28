شاهد .. "النقل التعليمي" تنشر صوراً للحافلات الجديدة أثناء شحنها للسعودية

استعداداً لتقديم #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة العام المقبل

نشرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم، صوراً لبدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى #السعودية استعداداً لتقديم خدمة #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.

جاءت تلك الصور عبر حساب الشركة على "تويتر"، تحت وسم: #نوصلهم_لأحلامهم.

وفي وقتٍ سابقٍ كانت الشركة الحكومية قد أكّدت أنه استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول #النقل_المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن -بإذن الله- الراحة والأمان للطلاب والطالبات.