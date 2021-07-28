صحية ولكن احذرها بشدة.. 10 أطعمة تدمر أسنانك

بعض الأطعمة في القائمة قد يصيبك بصدمة

كم حذّرنا الآباء والأطباء من تناول الحلوى بكثرة ونحن صغار، وكم عانينا من تسوس الأسنان بسبب السكريات.. هذان نوعان فقط من 10 أطعمة تدمر أسنانك إذا لم تنتبه لها.

ويقول تقرير طبي على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، قد يصدم البعض من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكنها في الحقيقة تمثل خطرًا كبيرًا على الأسنان واللثة، وهذه قائمة بعشرة أطعمة تدمر أسنانك، وهي:

* الحلوى

تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر؛ فضلًا عن التصاقها بالأسنان عند مضغها؛ لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون.

* الفشار

الفشار، على الرغم من أنه صحي، فإنه أحيانًا يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسرًا في الأسنان إذا تم تناوله نيئًا.

* الفاكهة المجففة

على الرغم من أنها تعتبر مصدرًا جيدًا للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هو السبب؛ وإنما كونها تلتصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طويلة؛ لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

* القهوة المثلجة

تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

* المكسرات

يتسبب الإسراف في تناول المكسرات في إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد؛ حيث تظل متبقية داخل الأسنان؛ لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين.

* الليمون الساخن

لا تَنْسَقْ وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحًا لفقد الوزن؛ فقد تدمر بذلك أسنانك؛ فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

* مكعبات ثلج

إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فورًا عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهادًا شديدًا لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

* مشروبات الطاقة

تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة؛ لكن في الحقيقة تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت في حدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

* الزبيب مع الشوكولاتة

قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاتة فقط؛ لكنه يؤدي إلى التسوس أيضًا. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلًا عن التصاقه بالأسنان. والشكولاتة أيضًا تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

* رقائق البطاطس

على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة؛ إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسببًا التسوس.