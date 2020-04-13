الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية والصيصان من "كارولينا الأمريكية"

الداجنة والبرية إضافة لطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها

أعلنت الإمارات اليوم، عن حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريًّا، من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

الإمارات الطيور الحية الداجنة والبرية

0

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 11:00 AM

الداجنة والبرية إضافة لطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها

الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية والصيصان من "كارولينا الأمريكية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,135

أعلنت الإمارات اليوم، عن حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريًّا، من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الإمارات الطيور الحية الداجنة والبرية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020