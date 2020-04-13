الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية والصيصان من "كارولينا الأمريكية"

الداجنة والبرية إضافة لطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها

أعلنت الإمارات اليوم، عن حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريًّا، من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.