"تعليم سراة عبيدة" ينفّذ فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بأضرار المخدرات

تستهدف تعريف الطلاب والطالبات بمؤثراتها العقلية والسلوكية

تنفذ إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلةً في إدارتَي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات، العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات عن أضرار المخدرات ومؤثراتها العقلية والسلوكية.

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن تنفيذ هذه الفعاليات المُكثفة ستكون من بداية هذا الأسبوع وتستمر على مدى الأسابيع القادمة بوصفها من التحديات المعاصرة التي قد تجعل طلابنا وطالباتنا عرضة لها "لا سمح الله"، وآفة اجتماعية أصبح لزامًا على كافة شرائح المجتمع الوقوف صفًّا واحدًا للتخلص منها .

ودعا "العلكمي" جميع الإدارات والأقسام التعليمية والإشرافية إلى دعم هذا البرنامج المُكثف وإدراجه ضمن أهم الأعمال التي تتم مُتابعتها بشكل يومي؛ لما لآفة المخدرات من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، كما حثّ المدارس على ضرورة تنفيذ الشراكات المجتمعية مع الصحة ومكافحة المخدرات، وتنفيذ برامج توعوية للطلبة وأولياء أمورهم للوقاية من المخدرات، متمنيًا للجميع السلامة.

وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي (بنين) بتعليم سراة عبيدة الدكتور راشد آل سرار، أن الحملة تأتي في إطار الوقاية من التدخين والمخدرات لدى النشء وأسرهم، ونشر الوعي بين منسوبي المجتمع التعليمي وإيضاح أضرار آفة المخدرات، وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة للتعرف على المهارات الحياتية اللازمة لوقاية الشباب من هذه المخاطر .

ولفتت مديرة إدارة الإرشاد الطلابي (بنات) بتعليم سراة عبيدة أسماء آل حريد، إلى أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة، مشيدةً بدور الأسرة الحيوي والهام في عملية التوعية لحماية الأبناء ووقايتهم من أي انحرافات قد تؤثر على مستقبلهم .