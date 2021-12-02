أمير تبوك يستقبل الصحافية الألمانية باربرا شوماخر

أبدت إعجابها بما شاهدته من تطور تنموي في جميع المجالات

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الصحافية الألمانية باربرا شوماخر التي تزور المنطقة حالياً.



وفي بداية الاستقبال رحب بالصحافية الألمانية، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة.



من جانبها، أعربت الصحافية باربرا شوماخر عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل كافة المجالات.