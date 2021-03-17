تعرض مسن فرنسي للطعن قرب كنيسة جنوب البلاد

المهاجم لاذ بالفرار

تعرض رجل مسنّ للطعن، اليوم (الأربعاء)، على مقربة من كنيسة سانت روك في مدينة مونبيلييه، جنوب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في حدود منتصف النهار، بالتوقيت المحلي، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 75 عاماً، تعرّض لاعتداء في شارع الكنيسة.

وأضافت أن المهاجم لاذ بالفرار.