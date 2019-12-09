"الشورى": صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين وإعادتهم

المجلس وافق اليوم على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي

وافق مجلس الشورى، اليوم، على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد للمجلس لدراسته استناداً للمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى والمعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، كما وافق على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ووافق المجلس أيضاً على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.