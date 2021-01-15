الإمارات تسجّل 3407 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء يصل إلى 218988 شخصاً

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 246376 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 733 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3168 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 218988 حالة.