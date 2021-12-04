"القحطاني" إلى رتبة نقيب

تلقى النقيب مهندس عبدالحكيم بن دغش القحطاني التهاني والتبريكات بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته بقطاع حرس الحدود بمنطقة نجران.



وبهذه المناسبة عبَّر "القحطاني" عن سعادته بالترقية واعدًا بأن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.