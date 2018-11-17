في مهن عدة .. "تقني مكة" تنهي تأهيل 723 متدرباً ضمن برنامج "أُتقن 4"

ضمن ختام الأسبوع الثاني للبرنامج .. بينهم 527 من الرجال و196 من السيدات

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة تأهيل (723) مواطناً ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 4"، المُنفذ في الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرّمة والطائف والقنفذة وأضم وميسان وتربة ورنية وكلية الاتصالات بجدة، وكليات التقنية للبنات في مكة المكرّمة وجدة والطائف، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرّمة والطائف والليث.

وبلغ مَن تم تأهيلهم من الرجال (527) مواطناً، فيما تم تأهيل (196) مواطنة.

بدوره، دعا مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة، إلى التسجيل في مثل هذا البرنامج الذي يضم عديداً من الدورات "المعتمدة" وبواقع 16 ساعة للدورة الواحدة وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعياً، مشيراً إلى أن الوحدات التدريبية بالمملكة تواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات في البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين بدءاً من هذا الأسبوع عبر الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa.

وأضاف: هذه المبادرة نجحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في استمرارها، الأمر الذي يسهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشكلات المهنية والتقنية في الحياة اليومية، إضافة إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات.

وتابع: إن الانضمام إلى مثل هذه الدورات المعتمدة يعد استثماراً لهذه المبادرة التي هيّأت لها المؤسسة البيئة التدريبية المثالية من قاعات مجهزة وتدريب احترافي.

من جهته، أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة مكة المكرّمة المهندس عبدالله باخشوين؛ أن برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 4" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية، ورفع كفاءتهم في المجالات التقنية والمهنية والمهن النسائية كالتجميل وغيرها.

وكشف باخشوين؛ أنه في حال صعوبة التسجيل الإلكتروني يمكن للمتقدم مراجعة الوحدة التدريبية التي يرغب التسجيل فيها واختيار الدورة ومن ثم دفع الرسوم (200) ريال ليصل إليه سند إلكتروني عبر رسالة نصية، مشيراً إلى أن البرنامج استقطب عبر مراحله الماضية المواطنين والمواطنات من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص، إضافة إلى المتقاعدين، كما استقطب عدداً من المتعافين من داء المخدرات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كانت قد أعلنت 21 دورة متخصّصة ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 4" التي تنفذ في وحداتها التدريبية المنتشرة على مستوى الدولة منذ 26 صفر الماضي، وتستمر أربعة أسابيع بقي منها أسبوعان وتشمل هذه البرامج للبنين: الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، مقدمة في لغة الطيران، العوامل البشرية في الطيران، مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، مقدمة في سلامة الطيران، الأمن السيبراني، فيما تشمل للبنات التجميل وتصفيف الشعر، كما تشترك الوحدات التدريبية للبنين والبنات في تقديم تخصّصات: شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، مهارات تصميم الجرافيك، تصميم واجهات التطبيقات، تطوير الواجهة الأمامية لمواقع الإنترنت، الروبوت والذكاء الاصطناعي، صيانة الجوّال، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.