وعكة صحية تُدخل الشيخ الحذيفي المستشفى.. و"العسيري" يُطمئن محبيه

يتلقى العلاج وسط متابعة من الكوادر الطبية المتخصصة

تعرَّض إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، مساء أمس لوعكة صحية؛ أدخلته مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج وسط متابعة طبية من الكوادر الطبية المتخصصة.

وأكد جمعان العسيري، مدير العلاقات العامة والإعلام بوكالة المسجد النبوي الشريف، أن صحة الشيخ مستقرة -ولله الحمد-، وطمأن جميع محبيه، وطلب دعواتهم له بالشفاء.