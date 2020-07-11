"كورونا" يستمر في استهداف الأتراك .. إصابة 1.016 شخصًا خلال يوم

تسجيل 21 وفاة جديدة

سجلت تركيا اليوم (السبت)، 1.016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 211.981 حالة.

وأضاف "قوجة" أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5.344 شخصًا، إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.