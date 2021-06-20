كان يمارس الهايكنج .. مصرع مقيم سقط في منطقة وعرة بـ"حميدة بلجرشي"

فرق "المدني" نجحت في انتشاله بالحبال وحملته على نقالة لوعورة المنطقة

باشرت فرق الدفاع المدني اليوم حادثة سقوط مقيم في عقبة حميدة ببلجرشي والتي أسفرت عن وفاته.



وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، سقط مقيم سوداني أثناء ممارسته رياضة الهايكنج قبل ظهر اليوم بعقبة حميدة الأثرية في محافظة بلجرشي.



وبيّنت المصادر أن فرق الدفاع المدني وصلت له ونجحت في انتشاله من أسفل العقبة عن طريق الحبال وحمله على النقالة لوعورة المنطقة.



وكان رجال الدفاع المدني ببلجرشي قبل عدة أيام قد انتشلوا جثامين شابين سقطا من ارتفاع 1000 متر في منطقة وعرة بعقبة حزنة بطريقة مماثلة عن طريق الاستعانة بالحبال.



"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.