زلزال بقوة 6.4 درجة في جزيرة بورتوريكو.. وإعلان حالة الطوارئ

قامت بنشر قوات الحرس الوطني وتعبئة عامة بالمناطق الأكثر تضررًا

أعلنت واندا فاسكيز، حاكمة بورتوريكو، أمس الثلاثاء حالة الطوارئ بعد زلزال بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب الجزيرة؛ ما تسبب في أضرار كبيرة.

وتفصيلاً، قالت فاسكيز إن إعلان حال الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة، مؤكدة تعبئة عامة في المناطق الأكثر تضررًا.

وطمأنت السكان بأن المرافئ لم تتضرر، وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.

وأعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع عند الساعة 4.24 (8.24 ت غ)، وقد حدد مركزه على بعد 13.6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، لكنه خفض قوة الزلزال من 6.6 درجة أعلنها مسبقًا إلى 6.5، ثم إلى 6.4 درجة، إضافة إلى رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.

حاكمة بورتوريكو واندا فاسكيز زلزال

0

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 02:03 AM

قامت بنشر قوات الحرس الوطني وتعبئة عامة بالمناطق الأكثر تضررًا

زلزال بقوة 6.4 درجة في جزيرة بورتوريكو.. وإعلان حالة الطوارئ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 494

أعلنت واندا فاسكيز، حاكمة بورتوريكو، أمس الثلاثاء حالة الطوارئ بعد زلزال بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب الجزيرة؛ ما تسبب في أضرار كبيرة.

وتفصيلاً، قالت فاسكيز إن إعلان حال الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة، مؤكدة تعبئة عامة في المناطق الأكثر تضررًا.

وطمأنت السكان بأن المرافئ لم تتضرر، وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.

وأعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع عند الساعة 4.24 (8.24 ت غ)، وقد حدد مركزه على بعد 13.6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، لكنه خفض قوة الزلزال من 6.6 درجة أعلنها مسبقًا إلى 6.5، ثم إلى 6.4 درجة، إضافة إلى رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حاكمة بورتوريكو واندا فاسكيز زلزال

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020