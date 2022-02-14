أسواق المال العالمية تتهاوى على وقع مخاوف الغزو الروسي لأوكرانيا

بورصة موسكو مُنيَت بأشد التراجعات

تهاوت الأسواق المالية العالمية، اليوم (الاثنين) على وقع المخاوف من اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

وفي بداية التعاملات، قرابة الساعة 09:00 ت غ، سجلت الأسواق الأوروبية تراجعات قوية، إذ بلغت الخسائر 3.68 بالمائة في ميلانو و3.51 بالمائة في باريس و3.28 بالمائة في فرانكفورت، في أدنى مستوى منذ أكتوبر و1.91بالمائة في لندن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان التراجع أشد حدة في بورصة موسكو، إذ خسر مؤشر "أر تي إس" 4.29 بالمائة من قيمته. وقبل أن تفتح البورصات الأوروبية كانت الأسواق الآسيوية قد بدأت هذا المنحى الانحداري، إذ بلغت الخسائر في بورصة طوكيو 2.23 بالمائة، فيما كان التراجع أقل حدة في أسواق المال الصينية (هونغ كونغ -1.41بالمائة، وشنغهاي -0.98 بالمائة).

وبدأ القلق من الوضع الجيوسياسي الراهن يعتري المستثمرين منذ الجمعة الماضي مع صدور أولى التصريحات الأمريكية المحذرة من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، إذ قلبت هذه التحذيرات الوضع في وول ستريت من الأخضر إلى الأحمر قبيل انتهاء جلسة التداولات، وأغلق مؤشر داو جونز على تراجع بنسبة 1.43 بالمائة وناسداك على تراجع نسبته 2.78 بالمائة، بينما تراجع مؤشر إس أن بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.90بالمائة.