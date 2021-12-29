كلية الحرم المكي تطلق برنامج "محفوظات اللغة العربية"

شملت مساراته علم النحو والصرف وفقه اللغة والأدب

أطلقت كلية الحرم المكي برنامجها العلمي الهادف لحفظ أصول اللغة العربية، وقواعدها.. ويأتي البرنامج ضمن جهود الكلية في تسهيل علوم اللغة العربية، وتقريبها لعشاقها من أبناء اللسان العربي، وبناء رصيد معرفي متين يقيم عليه طلاب الدراسات الشرعية عمومًا، وطلاب الدراسات في علوم اللغة العربية وآدابها على وجه الخصوص، مشروعهم العلمي.

وأشار عميد الكلية الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن المساعي المبذولة في سبيل إحياء العناية باللغة العربية، وقد جاء متنوع المشارب؛ حيث شملت مساراته: (علم النحو والصرف، وعلم فقه اللغة، وعلم الأدب)؛ بهدف استيعاب أكبر قدر من عشاق اللغة.

ودعا محبي اللغة العربية من طلاب التعليم النظامي بالحرم إلى الحرص على المشاركة في البرنامج، منوهًا بأن مثل هذه البرامج لَبِنَة ضرورية في البناء العلمي الرصين، فحفظ أصول الفنون ضرورة علمية لا غنى عنها، وقد قيل "احفظ فكل حافظ إمام".

وشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ما يوليه من اهتمام وعناية بمنظومة التعليم النظامي بالحرم المكي؛ سائلًا المولى سبحانه أن يُجزل له المثوبة على ما يبذله من جهد وتضحيات في سبيل النهوض بهذه المؤسسة العلمية الرائدة في مجال تعليم العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية.