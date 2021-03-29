"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار على عدة مناطق مع نهاية الأسبوع

توقّع تفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق وسط المملكة وشرقها ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأشار المركز إلى أنه يتوقع تفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 01:50 PM

توقّع تفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض

"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار على عدة مناطق مع نهاية الأسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق وسط المملكة وشرقها ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأشار المركز إلى أنه يتوقع تفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض.

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