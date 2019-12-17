الطائف.. الأمانة تُزيل تعديات بمساحة 5 آلاف م2 بعشيرة

شبوك وأسلاك شائكة وخيام غير نظامية ودون مستمسكات

رصدت أمانة الطائف اعتداءً على أرض حكومية بيضاء بعشيرة، شمال الطائف، بمساحة 5 آلاف متر مربع، أقام عليها معتدون مخالفون شبوكًا وأسلاكًا شائكة وخيامًا؛ بغرض الاستيلاء على الأرض بشكل غير نظامي.

وتابعت الفِرَق الميدانية لمكتب الخدمات البلدية بعشيرة، التعدي؛ حيث تم فحص ملكية الأرض وتَبيّن عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين؛ مما استوجب الإزالة الفورية؛ حيث باشرت الأمانة -ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بعشيرة- أعمال الإزالة بمشاركة قوة أمنية وآليات الفرع البلدي.

وأوضح المساعد للبلديات الفرعية أن الأمانة تعمل وفق آليات مُحكمة للتصدي للتعديات القائمة ومتابعة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه، بالإضافة إلى متابعة الأراضي المخصصة للجهات الخدمية وإزالة التعديات فور حدوثها.