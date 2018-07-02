"تعليم القنفذة" يعتمد "النقل الداخلي" للمعلمين والمعلمات

الحسني :الاستعلام عن نتيجة الحركة متاح عبر برنامج "نور"

اعتمد مدير "تعليم القنفذة" بالإنابة أحمد الهيثمي، اليوم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: تم نقل عدد ٣١١ معلماً من المتقدمين للحركة وعددهم ٨٧٢ معلماً بنسبة ٣٥.٦٧ % كما تم نقل عدد ٢٢٠ معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٥٥١ معلمة بنسبة ٣٩.٩٣%.

وأضاف: يمكن للمعلم/ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن تكون المباشرة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩ ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور" في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس ٢٨/ ١٠ / ١٤٣٩.

وأردف: سيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب، وأقدم شكري وتقديري للزملاء والزميلات على ما بذلوه من جهد لإنجاح الحركة.