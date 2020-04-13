"مدني حائل" تحذّر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

رياح مثيرة للأتربة تصل سرعتها إلى 45 كم تصحبها أمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم؛ يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع زخات من البَرَد بالمنطقة غداً وبعد غد - بمشيئة الله.