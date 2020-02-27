"نزاهة": نرصد ما ينشر عن الفساد ونتخذ الإجراءات النظامية

تغريدة تؤكد على الدور المهم لوسائل الإعلام في هذا الجانب

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أنها ترصد ماينشر في مختلف وسائل الإعلام عن الفساد المالي والإداري، وتتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

جاء هذا التأكيد من خلال تغريدة بثها الحساب الرسمي للهيئة، للتشديد على أهمية دور وسائل الإعلام في هذا الجانب.