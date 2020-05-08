أمير عسير يكرِّم مدير الدفاع المدني ومدير المتابعة

بعد الشروع في إزالة تشوهات عدد من المباني

كرم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن عبدالله السعوي، ومدير المتابعة بالإدارة العقيد مسفر القحطاني؛ وذلك بعد اطلاعه على البداية الناجحة في إزالة التشوهات البصرية التي وجَّه بها، وتم العمل عليها خلال الفترة الماضية في إدارات ومراكز الدفاع المدني، التي بلغت 69 مبنى، منها 16 مبنى حكوميًّا، بما يحقق تناغمًا بصريًّا، وبيئة ملائمة لنظر العابر في طرقات المنطقة.

وأثنى أمير منطقة عسير على معدل العمل المنجز في إزالة التشوهات البصرية في وقت قصير، التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية في إدارات ومراكز الدفاع المدني، موجِّها بعمل خطة زمنية لمتابعة تطبيق إزالة تشوهات مباني الدفاع المدني بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن الأمير تركي بن طلال يواصل متابعة تطبيق أبعاد مبادرة "عسير كذا أجمل" التي أطلقها الصيف الماضي؛ لتعزز من الحفاظ على الذوق العام، وإزالة التشوهات البصرية في كل منحى من مناحي الحياة، وسط مشاركة واسعة، جعلتها إحدى كبرى المبادرات قياسًا بالمخطط له؛ وذلك لتوفير بيئة متجددة جاذبة، تليق بعسير وأهلها.