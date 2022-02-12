بريطانيا.. 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 167 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,266,015، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,518.