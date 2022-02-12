بريطانيا.. 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 167 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,266,015، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,518.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 11:06 PM

بريطانيا.. 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 167 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,266,015، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,518.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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