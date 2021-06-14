قطر.. تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة

خلال 24 ساعة الأخيرة

‬أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ضمن المجتمع، و79 حالة ضمن المسافرين، وشفاء 199 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217143، وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت "الصحة القطرية": بلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا 217.143، وإجمالي الحالات النشطة 2.165 وإجمالي الوفيات 579.