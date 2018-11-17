"أوغلو" لأردوغان: أنت شريك في الجريمة.. قدّم التسجيلات الخاصة بخاشقجي للبرلمان إن كنت صادقاً

قال: سنحقق في كل جرائم الاختفاء القسري التي حدثت وسنحمي شرف تركيا

طالب رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة سياسية معارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي "تقديم التسجيلات الصوتية حول جريمة مقتل خاشقجي إلى البرلمان إن كان صادقًا". وفقًا لصحيفة زمان التركية.

وقال كيليتشدار أوغلو، في تعليقه على قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يمتلك تسجيلات صوتية حول مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول "لقد جاءوا بطائرة خاصة، ومعهم مهمة رسمية، شمروا عن أذرعهم وارتكبوا الجريمة، ثم غادروا البلاد، وسمعت أنت تلك التسجيلات الصوتية من قبل، لماذا إذا تركتهم طلقاء ولا يحمل أي منهم حصانة دبلوماسية، سنقدم استجوابًا لفتح تحقيق جديد، نريد عرض التسجيلات الصوتية على البرلمان، سنحمي شرف تركيا".



واتهم كيليتشدار أوغلو، أردوغان في تصريحات سابقة بأنه شريك في جريمة مقتل خاشقجي بحسب "ترك برس".

وفي 17 أكتوبر الماضي، تقدم نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب الشعب الجمهوري شازجين تانري كولو، بطلب استجواب "للتحقيق في جميع وقائع الاختفاء القسري التي وقعت حتى اليوم، وعلى رأسها واقعة خاشقجي، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده عرضت التسجيلات الصوتية الخاصة بجريمة مقتل خاشقجي على كل من السعودية، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا.