نائب أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين "الحربي" و"الشيباني"

استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار بالعاصمة

قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد بن ضيف الله الحربي ووكيل رقيب سعود بن بداي الشيباني-رحمهما الله -، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار خلال مباشرتهما بلاغاً عن احتجاز مواطن في حي المعيزيلة شرق الرياض.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب أمير منطقة الرياض بذوي الشهيدين مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته لذويهما، وسأل المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.