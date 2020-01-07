بدون بنزيما وهازارد وبيل.. "ريال مدريد" يصل إلى جدة

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بعثة فريق ريال مدريد للمشاركة في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في جدة للمرة الأولى.

ويواجه الريال نظيره فالنسيا عند العاشرة من مساء الأربعاء.

ويغيب كل من الفرنسي كريم بنزيما والويلزي جاريث بيل عن المشاركة للإصابة، وكذلك البلجيكي إيدين هازارد وماركو أسينسيو بجانب بيل وبنزيما، بينما عاد خاميس رودريجيز ومارسيلو وإبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز بعدما تعافوا من الإصابات التي لحقت بهم.

وجاءت القائمة كما يأتي:



حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريجيز وإيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور ورودريجو.