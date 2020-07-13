"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة، تختص بتجارة المواد الغذائية بمدينة الدمام؛ وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب عليه من غش وتضليل المستهلكين؛ إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.