رياح قوية وهطولات هنا مناطقها.. هذه توقعات "الحصيني" لـ"طقس اليوم والليلة"

متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وجنوب غرب الإمارات وعمان واليمن).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح من متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران؛ إلا أن يصرفها الله".

حالة الطقس الأرصاد

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 08:35 AM

متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران

رياح قوية وهطولات هنا مناطقها.. هذه توقعات "الحصيني" لـ"طقس اليوم والليلة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وجنوب غرب الإمارات وعمان واليمن).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح من متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران؛ إلا أن يصرفها الله".

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