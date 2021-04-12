في يوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30.965.577، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558.843.