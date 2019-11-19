رئيس "حقوق الإنسان" يدشن غداً ورشة "التنمر وحقوق الطفل"

بحضور 50 جهة حكومية ومؤسسات.. في اليوم العالمي للطفل

يدشن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد يوم غد الأربعاء ورشة عمل بعنوان "التنمر وحقوق الطفل"، بحضور 50 جهة حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخبيرًا ومختصًا قانونيًا، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحتفي به العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وتستعرض الورشة التي ستعقد بمقر الهيئة أثر التنمر على حقوق الطفل، والتدابير والإجراءات الوقائية للحماية منه وآلية الرصد والبلاغات، ودور الأسرة والمجتمع المدني في مواجهته.

وتستعرض تشريعات وتدابير حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، ودور الجهات الرقابية والاجتماعية في التوعية بأخطاره.

وتستهدف "الهيئة" الخروج من هذه الورشة بآليات داعمة لحماية الأطفال من التنمر وسبل مواجهته، وتضييق الخناق على هذه الظاهرة، والعمل على تطوير أدواته ومبادراته.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة حقوق الإنسان بعد رصدها ارتفاع حالات التنمر التي تهدد الاستقرار النفسي والسلوكي للطفل.

وستعقب هذه الورشة عدد من المبادرات مع جهات محلية ودولية بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي تنمو في جميع المجتمعات.