الولايات المتحدة تسجل ‏‎1.4‎‏ مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎1406530‎‏ إصابة ‏جديدة، ‏و ‏‎1896‎ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت ‏‎61732283‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎837,274‎‏ وفاة.‏

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12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 10:11 PM

الولايات المتحدة تسجل ‏‎1.4‎‏ مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎1406530‎‏ إصابة ‏جديدة، ‏و ‏‎1896‎ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت ‏‎61732283‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎837,274‎‏ وفاة.‏

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