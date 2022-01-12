الولايات المتحدة تسجل ‏‎1.4‎‏ مليون إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎1406530‎‏ إصابة ‏جديدة، ‏و ‏‎1896‎ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت ‏‎61732283‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎837,274‎‏ وفاة.‏