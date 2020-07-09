"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 12:55 PM

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان

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