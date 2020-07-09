"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان
تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.