"السياحة العالمية": الخليجيون أنفقوا 200 مليار ريال في عام واحد

كشف التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع لجنة السفر الأوروبية حول معدل الإنفاق العالمي على السياحة لعام 2017 عن نفقات السياحة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وبين ارتفاعها إلى 60 مليار دولار في 2017 مقابل 40 مليار دولار في 2010 وهو أكثر من 6.5 مرات المتوسط العالمي أي ما يقارب 200 مليار ريال لجميع دول المجلس.

وأوضح زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة إطلاق التقرير أن دول الخليج تشكل سوقاً سريعة النمو مع إمكانية تقديم مساهمة كبيرة للسياحة الأوروبية وتنويع الطلب وتشجيع قطاعات سياحية جديدة.

وقال رئيس لجنة السفر الأوروبية بيتر دي وايلد إن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال سوقاً مصدراً متنامياً للوجهات الأوروبية والتي ينبغي أن تستفيد في حد ذاتها من إمكانات مسافري دول التعاون الخليجي.

وأوضح أن السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب من الشباب وذويهم ولديهم مصادر دخل كبيرة قابلة للتصرف ويبحثون عن أماكن إقامة ذات جودة عالية بالإضافة إلى الطعام وخدمات البيع بالتجزئة.

وأضاف التقرير أن سائحي دول الخليج يقدرون مجموعة متنوعة من عوامل الجذب لدى أوروبا، تشمل المناظر الطبيعية والبنية التحتية المتطورة وأنظمة التأشيرات والعملة المشتركة مما يجعل السفر متعدد الوجهات أسهل.