انتقام القردة!.. قتلوا 250 جروًا وهاجموا الأطفال في الهند لهذا السبب!

حالة هياج غير طبيعية للقرود.. والسكان يعيشون في ذعر

استيقظ أهالي إحدى القرى الهندية على حادثة غريبة، حيث استهدف مجموعة كبيرة من القرود نحو 250 جروًا في القرية، وأسقطوهم صرعى انتقامًا لقتل الكلاب لقرد صغير!



تعيش قرية لافول بمنطقة بيد بولاية ماهاراشترا في الهند منذ الشهر الماضي على وقع حالة هياج غير طبيعية للقرود، إذ لم يترك القرود جروًا واحدًا في القرية إلا وقاموا بخطفه ثم بإلقائه من على ارتفاعات شاهقة ليلقى مصرعه على الفور.



وبحسب أهل القرية، فإن القردة تنتقم. بدأ كل شيء عندما قتلت بعض الكلاب قردًا صغيرًا، وبعد ذلك بدأت القرود في قتل الكلاب في المنطقة بطريقة مروعة الذين وصل عددهم إلى نحو 250 جروًا، على حد قول القرويين.



ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن أهل القرية، عندما ترى القرود في المنطقة الجراء، فإنهم يصطادونها، ويأخذونها إلى ارتفاع شاهق ويلقون بها، وعلى الرغم من اتصال أهل القرية بالمسؤولين في إدارة الغابات؛ لحثهم على أسر القرود في المنطقة، إلا أن المسؤولين المعنيين فشلوا في الإمساك بتلك القرود الشرسة.



وأدى فشل المسؤولين في اصطياد القرود الهائجة، إلى تقدم السكان لحماية الجراء، ما أدى إلى جرح الكثيرين منهم بعد أن هاجمتهم القردة انتقامًا، كما بدأت القرود أيضًا في استهداف الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة مما تسبب في حالة من الذعر بين الناس.